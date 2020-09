Lavorare nella moda | come è cambiato il ruolo del buyer

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 settembre 2020) Niente è uguale a sei mesi fa, nemmeno. Ogni professionista del settore si è interfacciato con l’emergenza Coronavirus e, in poco tempo, hail suo modo diper adattarsi a un mondo differente. Tra i tanti ruoli poco conosciuti c’è quello del, che si occupa di acquistare le collezioni per un negozio (fisico o digitale) con sei mesi di anticipo rispetto al periodo di vendita.questosiadall’inizio dell’emergenza l’abbiamo chiesto a Tiffany Hsu, Fashion Buying Director at Mytheresa, l’e-commerce con sede a Monaco di Baviera che fa parte del gruppo Neiman Marcus Group LTD LLC. Tiffany Hsu, Buying Director di Mytheresasi ...