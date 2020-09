Latina, approvata la tariffa TARI 2020: riduzioni per imprese, famiglie e terzo settore (Di martedì 22 settembre 2020) Il Consiglio comunale ha approvato, senza alcun voto contrario, la delibera per la TARIffa TARI 2020, frutto di un complesso lavoro di redazione svolto dai Servizi Tributi e apprezzato da tutti i consiglieri, nei loro interventi, in virtù del processo inclusivo per la condivisione su indirizzo dell’assessore Proietti. Le TARIffe della TARI in questo 2020 prevederanno una riduzione del 25% per tutte le attività produttive chiuse, parzialmente chiuse o sospese durante il periodo di fermo del lockdown. Per le famiglie si è creato un fondo di 360.000 euro per le riduzioni in base all’ISEE: fino a 8.265 euro a famiglia, con estensione fino a 20.000 euro per nuclei che hanno 4 e più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Il Consiglio comunale ha approvato, senza alcun voto contrario, la delibera per la, frutto di un complesso lavoro di redazione svolto dai Servizi Tributi e apprezzato da tutti i consiglieri, nei loro interventi, in virtù del processo inclusivo per la condivisione su indirizzo dell’assessore Proietti. Leffe dellain questoprevederanno una riduzione del 25% per tutte le attività produttive chiuse, parzialmente chiuse o sospese durante il periodo di fermo del lockdown. Per lesi è creato un fondo di 360.000 euro per lein base all’ISEE: fino a 8.265 euro a famiglia, con estensione fino a 20.000 euro per nuclei che hanno 4 e più ...

