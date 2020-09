Larissa Iapichino: «Quello che ho imparato da mamma Fiona May» (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo l’Italia guarda a Larissa Iapichino. Olympic channel, il canale dedicato ai giochi olimpici, racconta la figlia di Fiona May partendo proprio da quello che le ha insegnato la madre in quella che sembra una dinastia del salto in lungo. Leggi su vanityfair (Di martedì 22 settembre 2020) Non solo l’Italia guarda a Larissa Iapichino. Olympic channel, il canale dedicato ai giochi olimpici, racconta la figlia di Fiona May partendo proprio da quello che le ha insegnato la madre in quella che sembra una dinastia del salto in lungo.

a_antonucci1926 : RT @atleticaitalia: #atletica Il lungo è di Larissa Iapichino ai Tricolori Juniores e Promesse di #Grosseto2020: 6,60 ventoso (+2.4) ???? Bor… - besorene : RT @abuongi: #Atletica @gianmarcotamber jumps 2.28 in Grosseto, then fails 2.31. Larissa Iapichino 6.60 (+2.4) in long jump Gimbo Tamberi… - infoitsport : Atletica, Larissa Iapichino salta 6.60 metri agli Italiani Juniores. Tamberi in gara a sorpresa: 2.28 - OA_Sport : Atletica, Larissa Iapichino salta 6.60 metri agli Italiani Juniores. Tamberi in gara a sorpresa: 2.28 - albertocol9 : RT @atleticaitalia: #atletica Il lungo è di Larissa Iapichino ai Tricolori Juniores e Promesse di #Grosseto2020: 6,60 ventoso (+2.4) ???? Bor… -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino Larissa Iapichino: «Quello che ho imparato da mamma Fiona May» Vanity Fair.it Atletica, Grosseto: Iapichino 6.60 ventoso, Tamberi 2.28 a sorpresa

Il 6,60 ventoso di Larissa Iapichino nel lungo. Ma anche i 400 metri di Rebecca Borga in 52.96 e i progressi dello junior Lorenzo Benati, 46.30 nel giro di pista. Questi i lampi più luminosi della sec ...

La grinta di Iapichino e l’abbraccio Idea-Rebecca

Nelle foto di Agenzia Bf, uno di salti di Larissa Iapichino e sotto l’abbraccio tra la campionessa tricolore del salto in alto Juniores, Rebecca Pavan (a sinistra), e la seconda classificata Idea Pier ...

Il 6,60 ventoso di Larissa Iapichino nel lungo. Ma anche i 400 metri di Rebecca Borga in 52.96 e i progressi dello junior Lorenzo Benati, 46.30 nel giro di pista. Questi i lampi più luminosi della sec ...Nelle foto di Agenzia Bf, uno di salti di Larissa Iapichino e sotto l’abbraccio tra la campionessa tricolore del salto in alto Juniores, Rebecca Pavan (a sinistra), e la seconda classificata Idea Pier ...