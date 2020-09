L’annuncio del sindaco di Somma Vesuviana: “Oggi giorno registriamo un aumento di positivi” (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Ogni giorno registriamo aumento di casi COVID a Somma Vesuviana dove siamo ad oggi a ben 52 positivi di cui 7 i guariti e 45 quelli attivi. Oltre ai 52 positivi abbiamo, in questo momento, anche 83 persone in isolamento. Mai abbiamo avuto dati così alti. Dall’inizio della pandemia abbiamo avuto ben 80 persone risultate positive. Rispettiamo in modo rigido le norme vigenti per ambienti chiusi, mentre ricordiamoci che c’è obbligo della mascherina di sera nelle piazze, slarghi e in tutti i luoghi all’aria aperta dove non si mantiene il distanziamento di almeno un metro”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Ognidi casi COVID adove siamo ad oggi a ben 52 positivi di cui 7 i guariti e 45 quelli attivi. Oltre ai 52 positivi abbiamo, in questo momento, anche 83 persone in isolamento. Mai abbiamo avuto dati così alti. Dall’inizio della pandemia abbiamo avuto ben 80 persone risultate positive. Rispettiamo in modo rigido le norme vigenti per ambienti chiusi, mentre ricordiamoci che c’è obbligo della mascherina di sera nelle piazze, slarghi e in tutti i luoghi all’aria aperta dove non si mantiene il distanziamento di almeno un metro”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno,di ...

