L’ancella suprema e altre folli storie della campagna elettorale americana

Leggi su linkiesta

(Di martedì 22 settembre 2020) The Handmaid’s CourtCon una mossa che rischia di uccidere la letteratura distopica, Donald Trump potrebbe nominare alla Corteuna giudice appartenente alla setta che ha ispirato a Margaret Atwood Il racconto dell’ancella. Amy Coney Barrett, 48 anni e sette figli (due adottate), fa parte dell’organizzazione cattolica carismatica People of Praise: dove si va in trance, si teorizza la sottomissione delle mogli ai mariti, agli adepti viene assegnato un consigliere dello stesso sesso che spesso si piazza in casa come gli agenti cinesi dagli uiguri. Alcuni temono facili indignazioni e suggeriscono che Trump nomini – venerdi o sabato – un’altra giudice conservatrice, la cubano-Barbara Lagoa, che ha solo tre figlie. La pittoresca delegazione repubblicanaFlorida spinge per Lagoa, che ...