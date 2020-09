“L’Allieva 3” anticipazioni | trama dettagliata e indiscrezioni | potrebbe esserci la quarta stagione

Leggi su urbanpost

(Di martedì 22 settembre 2020) I telespettatori de L’Allieva 3 non vedono l’ora di poter seguire le vicende di Alice Allevi e Claudio Conforti. Alla vigilia della messa in onda della prima puntata della terza, prevista per domenica 27 settembre 2020, i due attori in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ hanno chiarito che ancora non è deciso il destino della serie: non è escluso che possaaddirittura un quarto capitolo. Precisazioni che sono arrivate dopo che sul web hanno preso a circolare foto del matrimonio tra i due protagonisti. Si sposeranno davvero? In realtà pare ci sia una sorpresa in serbo per i fan, che continuano a confrontare i romanzi di Alessia Gazzola con la fiction, dimenticando che gli sceneggiatori si sono semplicemente ispirati e non si tratta di una trasposizione fedele. leggi anche ...