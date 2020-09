La vita davanti a sé: la data di uscita del film con Sophia Loren su Netflix (Di mercoledì 23 settembre 2020) Netflix ha annunciato la data di uscita del film La vita davanti a sé con protagonista la star Sophia Loren e la regia di Edoardo Ponti. La vita davanti a sé, il film con star Sophia Loren e l'esordiente Ibrahima Gueye, ha ora una data di uscita: il 13 novembre il progetto arriverà infatti in streaming su Netflix. Il lungometraggio è stato diretto da Edoardo Ponti, autore inoltre della sceneggiatura in collaborazione con Ugo Chiti. Accanto a Sophia Loren fanno parte del cast Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi. La vita ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha annunciato ladidelLaa sé con protagonista la stare la regia di Edoardo Ponti. Laa sé, ilcon stare l'esordiente Ibrahima Gueye, ha ora unadi: il 13 novembre il progetto arriverà infatti in streaming su. Il lungometraggio è stato diretto da Edoardo Ponti, autore inoltre della sceneggiatura in collaborazione con Ugo Chiti. Accanto afanno parte del cast Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi. La...

La vita davanti a sé: la data di uscita del film con Sophia Loren su Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita del film La vita davanti a sé con protagonista la star Sophia Loren e la regia di Edoardo Ponti. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 23/09/2020 La vita davanti a ...

