La top model Natalia Vodianova ha detto sì ad Antoine Arnault

Hanno aspettato otto anni per convolare a nozze, ma questo era il momento giusto per dirsi sì, a sorpresa,. Natalia Vodianova e Antoine Arnault si sono sposati nel comune del XVI arrondissement di ...

La top model russa e l’erede del gruppo di moda Lvmh hanno già due figli, Maxime, 6 anni, e Roman, 4. “Oui!” ha scritto Natalia postando uno scatto e un video della prima uscita della coppia da marito ...

ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: "FREEDOM". Le foto delle Vip

ELISABETTA CANALIS NUDA IN PISCINA: "FREEDOM" Libertà, 'Freedom', scrive Elisabetta Canalis nella didascalia della foto pubblicata su Instagram, dalla California (Palm Mountains), in cui nuota nuda in ...

La top model russa e l'erede del gruppo di moda Lvmh hanno già due figli, Maxime, 6 anni, e Roman, 4. "Oui!" ha scritto Natalia postando uno scatto e un video della prima uscita della coppia da marito ...