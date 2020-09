La soddisfazione di Spina | “Rappresentiamo un soggetto politico importantissimo”

(Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Oltre 9mila voti alla nostra lista “Con De Luca… ” con oltre 4600 preferenze sul mio nome, ci accreditano comeimportantissimo della provincia di Benevento“, dichiara Zaccaria. E continua: “Un simbolo nuovo e del tutto sconosciuto in una scheda enorme ha anche fatto sì che centinaia di preferenze “” sono state scritte su altri simboli in particolare su quelli similari, ma siamo contenti che sono stati dati lo stesso al Presidente De Luca. Anche così il numero delle preferenze è stato altissimo, ma purtroppo l’attuale legge elettorale ci penalizza. Ora non disperderemo questo patrimonio di quantità e di qualità elettorale composto tra l’altro ...

mptuitter : @vitobarile @matteorenzi Deve essere una soddisfazione personale dire queste cose per chi sta sotto l'uno per cento… -

Ultime Notizie dalla rete : soddisfazione Spina

anteprima24.it

Due comizi finali per il candidato sindaco Giorgio Del Ghingaro: ieri pomeriggio in piazza della Pace a Torre del Lago (foto) e in serata in piazza Margherita, dove ha radunato i suoi sostenitori. Int ...Revocata l’ultima ordinanza di inagibilità all’interno del castello: prevista per ottobre l’inaugurazione dei lavori.; resta da fare l’intervento per la nuova illuminazione, attualmente in fase di pro ...