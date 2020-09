La sinistra potrebbe perdere anche la Conferenza Stato-Regioni: ora la presidenza Bonaccini balla (Di martedì 22 settembre 2020) C’è un effetto “collaterale” dell’esito delle regionali che dà la misura di quanto, in realtà, la sinistra abbia poco da festeggiare: dopo questo voto, infatti, potrebbe perdere la presidenza della Conferenza Stato-Regioni. Attualmente è nelle mani del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, riconfermato di recente. Ma con 14 Regioni governate dal centrodestra, escludendo ancora il risultato della Valle d’Aosta, e solo 5 governate dal centrosinistra è evidente che gli equilibri consolidati potrebbero non reggere più. Toti al posto di Bonaccini? Benché la Conferenza spesso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) C’è un effetto “collaterale” dell’esito delle regionali che dà la misura di quanto, in realtà, laabbia poco da festeggiare: dopo questo voto, infatti,ladella. Attualmente è nelle mani del governatore dell’Emilia Romagna, Stefano, riconfermato di recente. Ma con 14governate dal centrodestra, escludendo ancora il risultato della Valle d’Aosta, e solo 5 governate dal centroè evidente che gli equilibri consolidatiro non reggere più. Toti al posto di? Benché laspesso ...

È l’unica regione che ha cambiato colore nella mappa del potere dopo le elezioni del 20 e 21 settembre: le Marche, dopo 25 anni di amministrazione di centrosinistra, saranno governate da Francesco Acq ...

REGIONALI: LA PROVINCIA DI SIENA RICACCIA INDIETRO LA LEGA. A CHIUSI IL VOTO E’ UN TERREMOTO: PERDONO TUTTI, MENO SCARAMELLI

Così come è ormai “strutturale” la marginalità della sinistra a sinistra del Pd che non va oltre ... La debacle dei partiti (tutti) potrebbe anche favorire una scelta del genere. In tale ...

