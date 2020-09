La scrittrice Elena Ana Boata vince il Premio Caffè delle Arti per la sezione narrativa edita per l’infanzia

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 settembre 2020) Un libro per grandi e piccini che arriva dritto al cuore di ogni lettore, dando voce a tutte le emozioni e comportamenti, permettendo ai personaggi di prendere consapevolezza dei propri limiti,proprie abilità e dei propri errori: continua a conquistare favore di pubblico e critica ‘Il tempofavole’, la raccolta diAna, vincitrice delCaffè2020 nellaper l’infanzia. Il riconoscimento letterario, giunto quest’anno alla VII edizione, è stato conferito all’autrice poliedrica – le cui opere, non solo per bambini, sono state pubblicate in diverse antologie e sono risultate finaliste e vincitrici di ...