La resa dei conti tra Renzi ed Emiliano 

Leggi su agi

(Di martedì 22 settembre 2020) In Puglia ha vinto un 'blocco sociale' che si è riconosciuto in un processo politico nato da tempo. Lo ha detto Michele Emiliano, nel corso di un'intervista a 'L'aria che tira' su La7. "Eravamo sostanzialmente soli con Nicola Zingaretti che ci ha dato una grande mano - ha fatto notare il presidente della regione Puglia - però la vittoria è del popolo pugliese, perché ricordo che qui il Pd ha preso il 17%, il resto è un'intera comunità, un blocco sociale che si e' riconosciuta in un processo politico che non si chiama solo Emiliano". Alla domanda se aveva qualcosa da dire a Renzi, Emiliano ha risposto: "A uno che prende l'1% in Puglia cosa vuole che gli possa dire". "Chi ha vinto merita rispetto. La campagna elettorale di Emiliano è la naturale conferma dei suoi cinque anni alla guida della Regione ...