La prima foto ufficiale della serie Sky su Francesco Totti con Pietro Castellitto

Rilasciata oggi, nell’ambito della presentazione dei nuovi progetti Sky Original, la prima foto ufficiale di Pietro Castellitto – premiato alla 77a Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti ...

Adesso The Rock torna a darci notizie sullo stato dei lavori postando su Instagram la prima foto ufficiale dal set. L’immagine ritrae un momento di pausa fra una scena e l’altra, dove lo stesso The ...

