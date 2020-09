La Juventus e il leasing di lusso per Morata: in due anni 30 milioni a fondo perduto, resta dell’Atletico (Di martedì 22 settembre 2020) La Gazzetta spiega perfettamente perché quello della Juventus è tutto tranne che un affare. Lo definisce un last minute oneroso. Diciamo pure che è stata presa per il bavero, per necessità si è piegata alla possibilità di spendere 30 milioni in due anni (compreso l’ingaggio) senza avere il cartellino del giocatore. A Morata verrà mantenuto il contratto con i colchoneros da 5 milioni netti sino al 2024, mentre con il club spagnolo è stato pattuito un prestito biennale con varie opzioni. Il primo anno costerà alla Juve 10 milioni e prevede un diritto di riscatto a 45 milioni. Se il legame verrà rinnovato nel 2021, la Juve pagherà altri 10 milioni ma il diritto di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 settembre 2020) La Gazzetta spiega perfettamente perché quello dellaè tutto tranne che un affare. Lo definisce un last minute oneroso. Diciamo pure che è stata presa per il bavero, per necessità si è piegata alla possibilità di spendere 30in due(compreso l’ingaggio) senza avere il cartellino del giocatore. Averrà mantenuto il contratto con i colchoneros da 5netti sino al 2024, mentre con il club spagnolo è stato pattuito un prestito biennale con varie opzioni. Il primo anno costerà alla Juve 10e prevede un diritto di riscatto a 45. Se il legame verrà rinnovato nel 2021, la Juve pagherà altri 10ma il diritto di ...

