La fotocamera con il super zoom che sembra un cannocchiale

Leggi su wired

(Di martedì 22 settembre 2020) A un anno dal prototipo mostrato in una fiera in giappone, Canon lancia la PowerShotmonoculare che ricorda un, tascabile e peso piuma (144 grammi). Dotata di sensore cmos da 1/3’’, scatta immagini con risoluzione da 12,1 megapixel e, come indica il nome, spicca per la capacità d’ingrandimento, cioè per loottico da 100 mm a 400 mm (equivalenti), che arriva a 800 mm con lodigitale. Pensata in particolare per godersi al meglio gli eventi sportivi potendo rinunciare ad attrezzature di maggiore ingombro, la clip di presentazione parla chiaro in tal senso, sfrutta il processore Digic 8 per filmare video in full hd, mentre l’apertura va da f/5.6 a f/6.3 e la sensibilità Iso varia da 100 a 3200. Per raggiungere i pochi tasti ...