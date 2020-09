La dieta della sposa | 10 regole per arrivare in forma al giorno del sì

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Che per la sposa sia un pensiero dominante il fatto di arrivare in forma il giorno del matrimonio pare sia una verità in ogni angolo del pianeta (o quasi). Lo dimostra anche un articolo pubblicato nei giorni scorsi su “Times of India” dedicato alle regole per arrivare al sospirato momento del sì, puntando al massimo dello splendore. I canoni estetici indiani, a giudicare dai vari consigli citati con lo scopo di drenare, appiattire la pancia e bruciare i rotolini di grasso in eccesso della quasi sposa, sembrano molto simili ai nostri, con la differenza che puntano l’accento non semplicemente su cosa mangiare, ma soprattutto su come farlo, perché modalità e abitudini sane posso fare una grande differenza nell’ottica si arrivare in forma alla cerimonia (e non solo).