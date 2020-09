La Brigata Maiella è una pagina straordinaria della storia patria | forzarla non rende un buon servizio alla verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 settembre 2020) Dopo la pubblicazione dell’intervento del blogger Carlo Troilo sulla, riceviamo e pubblichiamo la puntualizzazione dello storico Marco Patricelli su questaguerra di Liberazione di Marco Patricelli Come storico non posso che essere lieto che un argomento come latorni a rioccupare il posto che merita nella narrazioneResistenza eseconda guerra mondiale, a 15 anni dal mio libro “I banditilibertà” (Utet) che riaccese una luce spenta nel dopoguerra in maniera non del tutto disinteressata. Lo sono un po’ meno quando si cerca non di spiegare la, ma di piegarla. Comprendo umanamente che l’amico Carlo Troilo abbia tutto ...