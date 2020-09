L.elettorale: Cassese, 'aggiungere sfiducia costruttiva a proposta Brescia' (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - La proposta di modifica della legge elettorale in discussione alla Camera va accompagnata con l'introduzione del meccanismo della sfiducia costruttiva per assicurare stabilità al sistema. E' inoltre necessario garantire un ordinamento democratico all'interno dei partiti o reintrodurre le " vituperate preferenze". Lo sottolinea, in un'intervista all'Adnkronos, il professor Sabino Cassese, già giudice costituzionale. "La proposta Brescia -spiega- contiene una formula proporzionale, con soglia alta di accesso e diritto di tribuna (qualche seggio alle forze più piccole). Se si aggiungesse la sfiducia costruttiva, già praticata, ma non sempre, ci si orienterebbe verso una democrazia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Roma, 22 set. (Adnkronos) - Ladi modifica della leggein discussione alla Camera va accompagnata con l'introduzione del meccanismo dellaper assicurare stabilità al sistema. E' inoltre necessario garantire un ordinamento democratico all'interno dei partiti o reintrodurre le " vituperate preferenze". Lo sottolinea, in un'intervista all'Adnkronos, il professor Sabino, già giudice costituzionale. "La-spiega- contiene una formula proporzionale, con soglia alta di accesso e diritto di tribuna (qualche seggio alle forze più piccole). Se si aggiungesse la, già praticata, ma non sempre, ci si orienterebbe verso una democrazia ...

"Sono orgoglioso della risposta che ha dato Grottaglie al doppio appello che abbiamo lanciato sia per il Si al referendum, che nella mia città ha raccolto il 71,84% dei consensi, sia per Antonella ...

Dopo settimane di campagna elettorale, arriva il momento del voto: anche in tre comuni della provincia di Macerata, i cittadini sono chiamati ai seggi per scegliere il futuro sindaco e il Consiglio co ...

