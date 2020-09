KitKat lancia Gold trasformando il break in un momento pieno di stile

(Di martedì 22 settembre 2020) (Milano, 22 settembre 2020) - Arriva in Italiatargato #InStyle. Il wafer più famoso di sempre si ricopre di cioccolatoCaramel per offrire un'esperienza ancora più ricca e sorprendente Quest'anno ilè scintillante e totalmente glamour con la nuova Limited Edition firmata. Dopo Ruby e Green Tea Matcha, l'iconicodiventa “” impreziosendosi nel gusto e alla vista. Un incarto oro riveste il croccante wafer con cioccolato al latte, ora ricoperto di vellutato cioccolatoCaramel dalle decise note di caramello. Una deliziosa combinazione che cavalca i trend non solo del food ma anche del lifestyle. Dalle passerelle al beauty infatti, il luccichio dell'oro non ...

Il wafer più famoso al mondo si veste di Gold Caramel per regalare un break all’insegna del glamour e dello stile. Dopo il successo a livello internazionale, arriva in Italia KitKat Gold in Edizione L ...Dalle passerelle al beauty infatti, il luccichio dell’oro non conosce tramonti, ed è così che il KitKat Gold si preannuncia un successo. A darne prova già il lancio di KitKat Gold in Australia dove è ...