KitKat Gold Caramel arriva anche in Italia

Leggi su corrierenazionale

(Di martedì 22 settembre 2020)inricoperto di: si tratta della Limited Edition del mitico snack amato in tutto il mondo Dopo il successo a livello internazionale,inin Edizione Limitata per trasformare il break in un momento pieno di stile. L’iconicosi impreziosisce così nel gusto e alla vista:… L'articolo Corriere Nazionale.