Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi anti-aborto e del lockdown

La favola tra Kim Kardashian e Kanye West sembra essere ai titoli di coda. A rivelarlo alcune indiscrezioni di Page Six. Secondo quanto riferito, Kim Kardashian sta valurando la possibilità di...

La favola tra Kim Kardashian e Kanye West sembra essere ai titoli di coda. A rivelarlo alcune indiscrezioni di Page Six. Secondo quanto riferito, Kim Kardashian sta valurando la possibilità di porre ...

Secondo un'indiscrezione di Page Six, la showgirl starebbe progettando di chiudere il suo matrimonio con il rapper: «Le sue ultime frasi pubbliche (compreso quelle sulla figlia) sono state fatali per ...

