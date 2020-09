Kim Kardashian divorzia da Kanye West dopo le sue ultime dichiarazioni sull’aborto (Di martedì 22 settembre 2020) Kim Kardashian divorzia da Kanye West e a questo giro si appesantiscono le voci sul futuro della coppia. L’esclusiva arriva da Page Six che ha raccolto le dichiarazioni di una persona molto vicina alla modella e al rapper: Kim starebbe pianificando la fine del matrimonio con il marito a seguito delle sue ultime dichiarazioni anti abortiste aventi come oggetto la figlia maggiore North West. La coppia, infatti, aveva intenzione di interrompere la gravidanza e questo dettaglio era rimasto segreto fino al luglio 2020, quando Kanye West si era presentato ad un comizio elettorale nella Carolina del Sud e arringò la folla con un discorso contro l’aborto. Oggetto del discorso era la figlia North. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Kimdae a questo giro si appesantiscono le voci sul futuro della coppia. L’esclusiva arriva da Page Six che ha raccolto ledi una persona molto vicina alla modella e al rapper: Kim starebbe pianificando la fine del matrimonio con il marito a seguito delle sueanti abortiste aventi come oggetto la figlia maggiore North. La coppia, infatti, aveva intenzione di interrompere la gravidanza e questo dettaglio era rimasto segreto fino al luglio 2020, quandosi era presentato ad un comizio elettorale nella Carolina del Sud e arringò la folla con un discorso contro l’aborto. Oggetto del discorso era la figlia North. ...

