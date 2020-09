Juventus, nuova ipotesi per Khedira: spunta il Psg (Di martedì 22 settembre 2020) La Juventus sta cercando di sfoltire la rosa. Dopo Matuidi e Higuain il prossimo elemento dovrebbe essere Sami Khedira. Il centrocampista aveva di recente parlato di voler provare a ritagliarsi il proprio spazio ma non gli verrà data occasione. Ecco perché le parti stanno cercando una soluzione che possa accontentare entrambi.Khedira, spunta il Psgcaption id="attachment 710371" align="alignnone" width="600" Khedira (getty images)/captionPer il giocatore tedesco si era parlato di buonuscita, ma anche di Manchester United interessato, fatto che avrebbe potuto agevolare e velocizzare le operazioni tra lui e la Juventus. Al momento, però, tutto pare bloccato. In una situazione di quasi stallo, pare esserci una nuova ipotesi che ... Leggi su itasportpress (Di martedì 22 settembre 2020) Lasta cercando di sfoltire la rosa. Dopo Matuidi e Higuain il prossimo elemento dovrebbe essere Sami. Il centrocampista aveva di recente parlato di voler provare a ritagliarsi il proprio spazio ma non gli verrà data occasione. Ecco perché le parti stanno cercando una soluzione che possa accontentare entrambi.il Psgcaption id="attachment 710371" align="alignnone" width="600"(getty images)/captionPer il giocatore tedesco si era parlato di buonuscita, ma anche di Manchester United interessato, fatto che avrebbe potuto agevolare e velocizzare le operazioni tra lui e la. Al momento, però, tutto pare bloccato. In una situazione di quasi stallo, pare esserci unache ...

