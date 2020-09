Juventus, Morata è UFFICIALE: ecco il comunicato (Di martedì 22 settembre 2020) Come nella giornata di ieri, è durante le ore notturne che sembrerebbe soffiare il vento delle sorprese in casa Juventus. È stato infatti ufficializzato in queste ore l’arrivo di Alvaro Morata in bianconero, dopo lo sbarco a Torino avvenuto nella nottata di ieri. Il colpo flash di Paratici è stato annunciato da un comunicato del club bianconero. Insieme ad esso ecco la foto di rito dell’ormai ex Atletico Madrid con il vicepresidente della Vecchia Signora Pavel Nedved. Da domani il classe ’92 potrà essere a disposizione di Pirlo e, dopo i primi allenamenti, potremo capire le intenzioni del Maestro in merito ai suoi compiti offensivi. Nel frattempo, sono stati chiariti anche i dettagli tecnici ed economici dell’operazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) Come nella giornata di ieri, è durante le ore notturne che sembrerebbe soffiare il vento delle sorprese in casa. È stato infatti ufficializzato in queste ore l’arrivo di Alvaroin bianconero, dopo lo sbarco a Torino avvenuto nella nottata di ieri. Il colpo flash di Paratici è stato annunciato da undel club bianconero. Insieme ad essola foto di rito dell’ormai ex Atletico Madrid con il vicepresidente della Vecchia Signora Pavel Nedved. Da domani il classe ’92 potrà essere a disposizione di Pirlo e, dopo i primi allenamenti, potremo capire le intenzioni del Maestro in merito ai suoi compiti offensivi. Nel frattempo, sono stati chiariti anche i dettagli tecnici ed economici dell’operazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

