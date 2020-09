Juventus | Morata e il retroscena al J Medical | “Non posso fermarmi…”

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 22 settembre 2020) Sembra davvero tutto pronto per il colpo dellain attacco: Alvaroè arrivato da pochi minuti al J, dove sosterrà le visite mediche necessarie per concludere positivamente l’affare tra bianconeri e Atletico Madrid per il trasferimento del bomber nella sua Torino. Dopo anni di separazione, adesso i pezzi si ricompongono: il grande ex è ad un passo dal ritorno all’ombra della Mole e nelle prossime ore dovrebbero arrivare importanti aggiornamenti sul suo futuro e, parallelamente, anche su quello di Dzeko, bloccato dalle problematiche per l’addio di Milik al Napoli. Grande gioia di tutti i tifosi di fronte ai cancelli del centro medico torinese, con i sostenitori dei campioni d’Italia che avrebbero voluto intrattenersi per scambiare qualche parola con il classe ...