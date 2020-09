Juventus | Morata è arrivato a Torino | visite mediche e poi firma del contratto VIDEO

(Di martedì 22 settembre 2020) Alvaroè il nuovo attaccante della. Lo spagnolo è sbarcato a Caselle nella notte e nella giornata di martedì sosterrà leper poi apporre lasul. A questo punto, i bianconeri hanno deciso di virare su un profilo di minor spessore rispetto a Dzeko e Suarez, consci di avere in rosa già tre giocatori offensivi ai quali difficilmente si può rinunciare:, dal 2014 al 2016 già alla, sa come si fa gol, ma è anche un giocatore disposto al sacrificio. E, evidentemente, anche a un po’ di turn over.

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - romeoagresti : #Juventus: #Morata a un passo. I bianconeri lavorano affinché il centravanti spagnolo faccia le visite già nella gi… - OptaPaolo : 43 - Nel suo periodo alla #Juventus - dal 2014/15 al 2015/16 - nessun giocatore bianconero ha preso parte a più gol… - OnurYelken : Morata ?? Juventus Cavani ?? At. Madrid - AleGobbo87 : RT @GiovaAlbanese: L'ho visto felice, un sacco felice. ?? #Morata #Juventus ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Morata

La ‘telenovela’ attaccante sta per volgere al termine in casa Juventus. Dopo l’importante accelerazione delle ultime ore, il club bianconero ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per il ritorn ...Dzeko ancora bloccato nella capitale La Juventus rompe gli indugi dopo aver aspettato per ... Alla corte di Andrea Pirlo arriva un grande ex: Alvaro Morata infatti corre verso il ritorno alla Vecchia ...