Juventus, Morata è a Torino: inizia l’avventura bis con la maglia bianconera [VIDEO] (Di martedì 22 settembre 2020) Un colpo di scena sul futuro attaccante della Juventus. I bianconeri hanno abbandonato la pista Dzeko dopo le difficoltà ad arrivare al bosniaco conseguenti ai problemi tra Milik e proprio i giallorossi. Così Agnelli e Paratici hanno deciso di cambiare obiettivo e di tuffarsi su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Intesa immediata raggiunta con il calciatore, accordo anche con il club spagnolo per un prestito a 10 milioni più il riscatto a 45 milioni. Nella serata di ieri lo sbarco all’aeroporto di Caselle Torinese che ha dato ufficialmente il via all’avventura bis con la maglia bianconera. Poi visite mediche e firma del contratto fino al 2025. Infine potrà mettersi a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo con l’intenzione di confermarsi subito decisivo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Un colpo di scena sul futuro attaccante della. I bianconeri hanno abbandonato la pista Dzeko dopo le difficoltà ad arrivare al bosniaco conseguenti ai problemi tra Milik e proprio i giallorossi. Così Agnelli e Paratici hanno deciso di cambiare obiettivo e di tuffarsi su Alvarodell’Atletico Madrid. Intesa immediata raggiunta con il calciatore, accordo anche con il club spagnolo per un prestito a 10 milioni più il riscatto a 45 milioni. Nella serata di ieri lo sbarco all’aeroporto di Caselle Torinese che ha dato ufficialmente il via all’avventura bis con la. Poi visite mediche e firma del contratto fino al 2025. Infine potrà mettersi a disposizione dell’allenatore Andrea Pirlo con l’intenzione di confermarsi subito decisivo. ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - romeoagresti : #Juventus: #Morata a un passo. I bianconeri lavorano affinché il centravanti spagnolo faccia le visite già nella gi… - OptaPaolo : 43 - Nel suo periodo alla #Juventus - dal 2014/15 al 2015/16 - nessun giocatore bianconero ha preso parte a più gol… - cristian90ax : RT @LGramellini: #deLigt (1999) #Demiral (1998) #Rabiot (1995) #Arthur (1996) #McKennie (1998) #Kulusevski (2000) #Morata (1992) Aggiungo:… - infoitsport : La Juventus e il leasing di lusso per Morata: in due anni 30 milioni a fondo perduto, resta dell'Atletico -