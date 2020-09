Juventus, l’esame di Suarez irregolare: inchiesta della Guardia di Finanza (Di martedì 22 settembre 2020) I tifosi della Juventus hanno potuto vivere attimi con forti palpitazioni quando settimana scorsa Luis Suarez è arrivato a Perugia per sostenere il suo esame necessario all’acquisizione del passaporto italiano. Una prova durata poco meno di un’ora, che ha visto l’attaccante uruguaiano uscire con il diploma in mano. Ma le speranze bianconere si sono infrante contro le tempistiche della burocrazia, che non avrebbero permesso al Pistolero di ottenere il passaporto in tempo. Per il giocatore oltre al danno si starebbe configurando anche la beffa. Come riporta l’ANSA, infatti l’esame per il diploma B1 di italiano sostenuto da Suarez sarebbe irregolare. Ad affermare la presunta irregolarità sarebbe la stessa Guardia di ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 22 settembre 2020) I tifosihanno potuto vivere attimi con forti palpitazioni quando settimana scorsa Luisè arrivato a Perugia per sostenere il suo esame necessario all’acquisizione del passaporto italiano. Una prova durata poco meno di un’ora, che ha visto l’attaccante uruguaiano uscire con il diploma in mano. Ma le speranze bianconere si sono infrante contro le tempisticheburocrazia, che non avrebbero permesso al Pistolero di ottenere il passaporto in tempo. Per il giocatore oltre al danno si starebbe configurando anche la beffa. Come riporta l’ANSA, infatti l’esame per il diploma B1 di italiano sostenuto dasarebbe. Ad affermare la presunta irregolarità sarebbe la stessadi ...

DiMarzio : #Suarez in #Italia per l'esame di italiano: le immagini - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Suarez promosso a Perugia: ha superato l'esame di italiano [@romeoagresti] ????? - Gazzetta_it : #Suarez ha la #Juventus in testa. L'esaminatore: 'Ha pensato a una città che potete immaginare...' - lookatbald : RT @SantucciFulvio: Suarez secondo tutti faceva l'esame in Italia per la Juventus e alla fine lo ha fatto perché era l'unico posto dove pot… - Jnterista_5 : @RobertoRenga puoi confermare che dietro l'esame di suarez c'era la Juventus che ha organizzato tutto? -

