Juventus, è il Morata-day: visite mediche e firma per lo spagnolo (Di martedì 22 settembre 2020) L' Alvaro Morata bis alla Juventus è ufficialmente cominciato. Atterrato nella tarda serata di ieri - poco dopo la mezzanotte - all'aeroporto di Caselle, dove è stato accolto con calore da un gruppo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) L' Alvarobis allaè ufficialmente cominciato. Atterrato nella tarda serata di ieri - poco dopo la mezzanotte - all'aeroporto di Caselle, dove è stato accolto con calore da un gruppo ...

romeoagresti : La #Juventus ha deciso di non aspettare più la fase di stanca #Dzeko-#Milik. Avanti tutta su #Morata, alla ricerca… - romeoagresti : #Juventus: #Morata a un passo. I bianconeri lavorano affinché il centravanti spagnolo faccia le visite già nella gi… - OptaPaolo : 43 - Nel suo periodo alla #Juventus - dal 2014/15 al 2015/16 - nessun giocatore bianconero ha preso parte a più gol… - zazoomblog : Juventus è il Morata-day: visite mediche e firma per lo spagnolo - #Juventus #Morata-day: #visite - fracco3 : #Suarez che 'prende' la cittadinanza per andare alla juventus Morata: -