Juventus | Dybala saluta Morata | ' bello riaverti qui'

TORINO, 22 SET - Attraverso il proprio account Instagram, Paulo Dybala accoglie l'ultimo arrivato in casa Juventus, l'attaccante Alvaro Morata. "Che bello riaverti qui", scrive la Joya

Mercato - Neymar si conferma al PSG, Messi ha già scelto: tutti i movimenti delle big

Il Pistolero, a 33 anni compiuti, sarebbe ad un passo dal vestire la casacca della Juventus campione d’Italia, dove andrebbe a formare un tridente da sogno con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

