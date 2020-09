Juventus, Dybala accoglie il nuovo acquisto Morata: “Bello riaverti qui” (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo acquisto della Juventus Alvaro Morata è stato accolto con gioia ed entusiasmo dai tifosi ma anche dai suoi compagni di squadra. Paulo Dybala, ad esempio, ha celebrato il ritorno dello spagnolo, postando nelle Instagram Stories una foto che li immortala insieme nei festeggiamenti dopo un gol e scrivendo “Che bello riaverti qui“. Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) IldellaAlvaroè stato accolto con gioia ed entusiasmo dai tifosi ma anche dai suoi compagni di squadra. Paulo, ad esempio, ha celebrato il ritorno dello spagnolo, postando nelle Instagram Stories una foto che li immortala insieme nei festeggiamenti dopo un gol e scrivendo “Che belloqui“.

