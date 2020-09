Juve, prima di Morata fatto un tentativo per Cavani: il retroscena (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata sarà il nuovo numero nove della Juventus ma prima dello spagnolo è stato fatto un tentativo per Cavani Alvaro Morata oggi diventerà il nuovo numero nove della Juventus mettendo fine ad una lunga telenovela a tinte bianconere. La Gazzetta dello Sport svela un retroscena riguardante la corsa al nuovo attaccante per la Vecchia Signora, parlando di un tentativo fatto in extremis per Edinson Cavani. Il retroscena è che nel weekend un emissario bianconero ha dialogato a lungo a Parigi con Cavani, portandogli un’offerta bianconera per un biennale da 8 netti più 2 di bonus. Però l’ex Psg non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Alvarosarà il nuovo numero nove dellantus madello spagnolo è statounperAlvarooggi diventerà il nuovo numero nove dellantus mettendo fine ad una lunga telenovela a tinte bianconere. La Gazzetta dello Sport svela unriguardante la corsa al nuovo attaccante per la Vecchia Signora, parlando di unin extremis per Edinson. Ilè che nel weekend un emissario bianconero ha dialogato a lungo a Parigi con, portandogli un’offerta bianconera per un biennale da 8 netti più 2 di bonus. Però l’ex Psg non ...

