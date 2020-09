Juric “dirige” il Verona dalla tribuna | tanto lo stadio è vuoto e si sente tutto | multato | non si può

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 settembre 2020) Avrebbe dovuto parlare a bassa voce,. O stare proprio zitto. Perché se urli indicazioni alla tua squadra, in unodove fa eco anche uno starnuto, per il regolamento vale come “impartire disposizioni”, allenare, e se sei stato squalificato non si può fare. Altrimenti che ti hanno squalificato a fare? Lanon è mica una panchina. Ed ecco che al tecnico deltoccherà pagare 5.000 euro di multa, inflittagli dal giudice Sportivo in una inedita interpretazione del vecchio regolamento, redatto quando loera pieno e in campo si sentivano solo le offese alla mamma dell’arbitro.-Roma 0-0, prima giornata di Serie A, è una partita da studio: decisa a tavolino (3-0) per un errore nella ...