Italian Esports Awards: annunciati i vincitori (Di martedì 22 settembre 2020) La cerimonia degli Italian Esports Awards (IEA) ha proclamato i vincitori delle varie categorie che concorrevano nell’evento. Scopriamo insieme chi si è aggiudicato i vari titoli La cerimonia di premiazione degli Italian Esports Awards (IEA), il premio promosso da IIDEA che celebra i protagonisti del mondo degli Esports che più si siano distinti negli ultimi dodici mesi, è ormai giunta al termine. I premi sono stati assegnati al termine dei lavori di Round One, l’evento organizzato per riunire in un unico luogo virtuale tutti gli operatori nazionali, e diversi ospiti internazionali, che operano in questo ambito. Andiamo a scoprire chi ha vinto nelle varie categorie. Ecco tutti i vincitori degli ... Leggi su tuttotek (Di martedì 22 settembre 2020) La cerimonia degli(IEA) ha proclamato idelle varie categorie che concorrevano nell’evento. Scopriamo insieme chi si è aggiudicato i vari titoli La cerimonia di premiazione degli(IEA), il premio promosso da IIDEA che celebra i protagonisti del mondo degliche più si siano distinti negli ultimi dodici mesi, è ormai giunta al termine. I premi sono stati assegnati al termine dei lavori di Round One, l’evento organizzato per riunire in un unico luogo virtuale tutti gli operatori nazionali, e diversi ospiti internazionali, che operano in questo ambito. Andiamo a scoprire chi ha vinto nelle varie categorie. Ecco tutti idegli ...

Siimooo__ : RT @Just_Engine: L'opening che ho preparato per @ZanoMind per l'Italian Esports Awards per la nomination a Best Italian Content Creator. Za… - SerialGamerITA : Italian Esports Awards: annunciati i vincitori dei premi dedicati ai protagonisti del settore in italia - canottaro : RT @Just_Engine: L'opening che ho preparato per @ZanoMind per l'Italian Esports Awards per la nomination a Best Italian Content Creator. Za… - SimoneAKirA : RT @Agonista: Nella giornata di ieri, in conclusione dell’evento business Round One, IIDEA ha assegnato i primi Oscar degli esport, gli Ita… - Agonista : Nella giornata di ieri, in conclusione dell’evento business Round One, IIDEA ha assegnato i primi Oscar degli espor… -