Italia Viva in Veneto è stata superata da chi vuole «verità sui vaccini» e da Rifondazione Comunista (Di martedì 22 settembre 2020) Scegliere di andare da soli alle elezioni può essere una scelta coraggiosa, soprattutto se ti espone a dei risultati davvero deludenti, al di là di ogni previsione. Com'è andata Italia Viva in questa tornata elettorale? Generalmente non bene e gli occhi erano puntati sul partito di Matteo Renzi alla sua prima vera prova delle urne (voti veri, non sondaggi). Ma c'è una regione Italiana dov'è andata peggio di altre, il Veneto. Qui Daniela Sbrollini non era entrata nella coalizione di centrosinistra e aveva scelto la corsa solitaria. Risultato? Lo 0,62% dei voti in una regione dove Luca Zaia, il nuovo governatore, ha fatto man bassa. LEGGI ANCHE > La Lista Zaia, con i soli voti in Veneto, potrebbe prendere più voti di Italia ...

