(Di martedì 22 settembre 2020) ROMA - Filippo, tecnico del Benevento ,; stato ospite ieri sera di 'Tiki Taka'. Tra i tanti temi toccati dal grande ex centravanti del Milan c'; anche la vittoria dei rossoneri col Bologna : ...

KawumaBulayimu : @goal Zidane, Pirlo, Filippo Inzaghi, Deschamps, Gattuso - sportli26181512 : Inzaghi: 'Pirlo? Allenare giocatori forti è un vantaggio. Ibra è straordinario': Il tecnico del Benevento: 'Se Andr… - sportli26181512 : Juve, l'ex Inzaghi su Pirlo: 'Partire così non è semplice': Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento,...… - junews24com : Inzaghi: «Pirlo avrà una carriera brillante ma ci vuole equilibrio. Morata mi piace» - - Stefano_Zangi : AHAHAHAHAHA Pirlo uno dei migliori allenatori d’Italia, mi sembra offensivo nei confronti di Ranieri, Inzaghi e Mihajlovic #TikiTaka -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi Pirlo

Ospite di Tiki Taka, Pippo Inzaghi elogia la squadra rossonera in toto ... come con Theo Hernandez che in pochi conoscevano” Su Pirlo alla guida della Juve: "Conosco bene Andrea che è un ragazzo molto ...Ospite di Tiki Taka, Pippo Inzaghi elogia la squadra rossonera in toto ... come con Theo Hernandez che in pochi conoscevano” Su Pirlo alla guida della Juve: "Conosco bene Andrea che è un ragazzo molto ...