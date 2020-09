Internazionali di tennis lontano da Roma? Binaghi ci pensa (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Gli Internazionali d'Italia di tennis potrebbero traslocare da Roma. Nella conferenza di oggi il presidente Angelo Binaghi è stato esplicito: "Siamo preoccupati per la situazione ambientale, che non ci aiuta, non capisce, non ci incontra e talvolta anche mal ci sopporta - ha detto -. Non mi sto riferendo ovviamente alla Sindaca e alla Giunta. Credo che con i tempi giusti, la Federazione per il futuro dovrà fare le proprie valutazioni. Il torneo è della Federazione Italiana tennis, non è del Comitato Regionale laziale". Riguardo agli scenari futuri, Binaghi ha poi spiegato che "potrebbero arrivare altre importanti novità. Incrocio le dita, ma il nostro sogno dell'upgrade del torneo, l'allungamento del format a due ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) AGI - Glid'Italia dipotrebbero traslocare da. Nella conferenza di oggi il presidente Angeloè stato esplicito: "Siamo preoccupati per la situazione ambientale, che non ci aiuta, non capisce, non ci incontra e talvolta anche mal ci sopporta - ha detto -. Non mi sto riferendo ovviamente alla Sindaca e alla Giunta. Credo che con i tempi giusti, la Federazione per il futuro dovrà fare le proprie valutazioni. Il torneo è della Federazione Italiana, non è del Comitato Regionale laziale". Riguardo agli scenari futuri,ha poi spiegato che "potrebbero arrivare altre importanti novità. Incrocio le dita, ma il nostro sogno dell'upgrade del torneo, l'allungamento del format a due ...

