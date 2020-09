Inter, Perisic: “Contento di essere tornato, sono sempre stato il tifoso numero uno dei nerazzurri” (Di martedì 22 settembre 2020) Ivan Perisic, dopo il prestito al Bayern Monaco, ha fatto il suo ritorno all’Inter e, in un’Intervista rilasciata ai canali social del club nerazzurro, si è detto pronto a giocarsi un posto da titolare: “Ora sono tornato e sono contento di essere di nuovo all’Inter: ho un contratto di due anni, spero che faremo grandi cose insieme in queste due stagioni. Era la prima volta da tre mesi che giocavo 90′ per Intero: non e’ facile, serve tempo per abituarsi. Sappiamo tutti quanto al mister piaccia lavorare tanto. Siamo sulla buona strada, nello spogliatoio ho percepito tanta voglia: tutti sono pronti, c’e’ grande fame”. “Mi aspetto un’annata positiva. ... Leggi su sportface (Di martedì 22 settembre 2020) Ivan, dopo il prestito al Bayern Monaco, ha fatto il suo ritorno all’e, in un’vista rilasciata ai canali social del club nerazzurro, si è detto pronto a giocarsi un posto da titolare: “Oracontento didi nuovo all’: ho un contratto di due anni, spero che faremo grandi cose insieme in queste due stagioni. Era la prima volta da tre mesi che giocavo 90′ pero: non e’ facile, serve tempo per abituarsi. Sappiamo tutti quanto al mister piaccia lavorare tanto. Siamo sulla buona strada, nello spogliatoio ho percepito tanta voglia: tuttipronti, c’e’ grande fame”. “Mi aspetto un’annata positiva. ...

