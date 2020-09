Inter, Esposito ha detto sì alla Spal: oggi le visite mediche (Di martedì 22 settembre 2020) Sebastiano Esposito sarà presto un nuovo giocatore della Spal: il giovane attaccante dell’Inter ha detto sì ai ferraresi Sebastiano Esposito ha sciolto le riserve e ha detto sì alla Spal. Nella giornata di ieri l’Inter ha incontrato il club ferrarese, trovando un accordo per il prestito secco del ragazzo. Mancava solo il sì del giocatore che è arrivato nella tarda serata di ieri. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe 2002 sarà oggi a Ferrara per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. A Ferrara l’attaccante troverà suo fratello Salvatore, centrocampista del club Spallino. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Sebastianosarà presto un nuovo giocatore della: il giovane attaccante dell’hasì ai ferraresi Sebastianoha sciolto le riserve e hasì. Nella giornata di ieri l’ha incontrato il club ferrarese, trovando un accordo per il prestito secco del ragazzo. Mancava solo il sì del giocatore che è arrivato nella tarda serata di ieri. Come riporta Gianluca Di Marzio il classe 2002 saràa Ferrara per lee la firma sul nuovo contratto. A Ferrara l’attaccante troverà suo fratello Salvatore, centrocampista del clublino. Leggi su ...

