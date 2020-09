Inquietanti dettagli sulla morte del piccolo Andrea | ecco come il padre lo ha ucciso

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 settembre 2020) Per uccidere il, ilClaudio Baima Poma avrebbe aspettato che si addormentasse, per poi sparargli un colpo al cuore. Dopo l’uomo, operaio in un'azienda meccanica di 47 anni, ha girato l’arma che custodiva illegalmente contro se stesso e ha premuto di nuovo il grilletto. Sono gli ultimiemersi sull’omicidio suicidio avvenuto la notte tra domenica e lunedì a Rivara, nel Torinese, dove Baima Poma hail figlio di 11 anni prima di togliersi la vita. Ilsarebbe morto nel sonno,dalche poco prima aveva pubblicato un lungo post su Facebook rivolgendosi alla ex moglie. (Continua...) Entrambi, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, ...