Inghilterra, piano per la riapertura degli stadi sospeso: Johnson annuncia nuove misure anti-Covid

Niente da fare in Inghilterra, gli stadi non riapriranno come previsto l'1 ottobre. Il piano per la riapertura degli impianti sportivi dovrebbe essere sospeso ufficialmente nella giornata di oggi, martedì 22 settembre, nella quale il premier Boris Johnson annuncerà anche le nuove misure anti-Covid che il suo governo intende assumere per fermare la seconda ondata di contagi sul territorio britannico.

Covid, Gran Bretagna pronta a nuove restrizioni: smart working e ristoranti chiusi alle 22

Il settore della ristorazione sarà limitato al solo servizio al tavolo e i pub, bar, ristoranti e altri luoghi di ospitalità in tutta l'Inghilterra dovranno chiudere alle 22.

