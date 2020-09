Incendi in California, il Bobcat fire nella Angeles National Forest (Di martedì 22 settembre 2020) In California non si arresta l'immenso Bobcat fire che sta bruciando la Angeles National Forest. L'Incendio si è sprigionato il 6 settembre, e negli ultimi giorni giorni le fiamme sono diventate più ... Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Innon si arresta l'immensoche sta bruciando la. L'o si è sprigionato il 6 settembre, e negli ultimi giorni giorni le fiamme sono diventate più ...

GassmanGassmann : La devastazione degli incendi in California ,non ci è estranea. Siamo sullo stesso pianeta, stiamo bruciando il nos… - fattoquotidiano : Trump va in California per gli incendi e dice: “Il clima diventerà più freddo, la scienza non lo sa realmente” - HuffPostItalia : Trump in California per gli incendi: 'Presto farà più fresco. La scienza non lo sa ancora' - MgMidu : In California e sulla West Coast è prevista una nuova ondata di calore. A inizio ottobre, di nuovo condizioni per… - peppemongiardo : @domanigiornale @sofiaebastacosi O forse è il contrario... l'80% degli incendi è doloso il rimanente 20% è incuria… -