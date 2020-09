Inail: “Il Covid sul lavoro ad agosto ha causato la morte di 27 persone, la cui età media era di 59 anni” (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’ambito della letteratura che racchiude la casistica dei decessi relativi al coronavirus, il mondo del lavoro purtroppo si distingue in maniera sempre più preminente. A rivelarlo è l’VIII report nazionale stilato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, che ha preso in esame tutti i casi di contagi e decessi, registrati in 19 regioni del Paese, e nelle due province autonome di Trento e Bolzano. Inail: fra luglio ed agosto 846 contagi da Covid sul lavoro” Intanto i contagi sul lavoro che, al 31 agosto, rispetto al 31 luglio, secondo quanto pervenuto all’inali sono stati 846 (sui 52.209 totali, registrati dall’inizio dell’emergenza), una cifra importante, considerando che – dati ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) Nell’ambito della letteratura che racchiude la casistica dei decessi relativi al coronavirus, il mondo delpurtroppo si distingue in maniera sempre più preminente. A rivelarlo è l’VIII report nazionale stilato dalla Consulenza statistico attuariale dell’, che ha preso in esame tutti i casi di contagi e decessi, registrati in 19 regioni del Paese, e nelle due province autonome di Trento e Bolzano.: fra luglio ed846 contagi dasul” Intanto i contagi sulche, al 31, rispetto al 31 luglio, secondo quanto pervenuto all’inali sono stati 846 (sui 52.209 totali, registrati dall’inizio dell’emergenza), una cifra importante, considerando che – dati ...

