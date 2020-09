In Campania stravince De Luca: "Godiamo questo momento, ma senza gavazzare" (Di martedì 22 settembre 2020) Rieletto Vincenzo De Luca come presidente della regione Campania. Il governatore uscente, mentre lo spoglio è in corso, si attesta con una percentuale intorno al 68% mentre il suo avversario, Stefano Caldoro è fermo a poco più del 16%. "Godiamo questo momento come è giusto, ma senza gavazzare, non abbiamo tempo da perdere". E' l'unica espressione di compiacimento che Vincenzo De Luca nella prima conferenza stampa da presidente rieletto si concede. E anche la scelta del termine per invitare alla sobrietà nei festeggiamenti non lascia spazio a gesti di esultanza. Nel comitato il clima non sembra di festa, anche se lo stesso De Luca riconosce che "Non è piccola cosa quella ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Rieletto Vincenzo Decome presidente della regione. Il governatore uscente, mentre lo spoglio è in corso, si attesta con una percentuale intorno al 68% mentre il suo avversario, Stefano Caldoro è fermo a poco più del 16%. "come è giusto, ma, non abbiamo tempo da perdere". E' l'unica espressione di compiacimento che Vincenzo Denella prima conferenza stampa da presidente rieletto si concede. E anche la scelta del termine per invitare alla sobrietà nei festeggiamenti non lascia spazio a gesti di esultanza. Nel comitato il clima non sembra di festa, anche se lo stesso Dericonosce che "Non è piccola cosa quella ...

