Immobili | Palenzona Prelios | ' settore è strategico | serve contesto favorevole'

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 settembre 2020) Milano, 22 set. (Adnkronos) - “In un periodo complicato come quello che stiamo vivendo; fondamentale ricreare una cultura d'impresa e di rispetto dell'impresa privata, anche nell'are in quantoche crea lavoro e opportunità di crescita”. Lo ha detto Fabrizio, presidente del Gruppo, in occasione del terzo Real Estate & Finance Summit de Il Sole 24 Ore. “Il real estate; unche incanala ingenti investimenti per lo sviluppo di un'infrastruttura vitale e, ancora di più in questo momento storico, risponde prima di tutto a un'esigenza sociale: basti pensare all'impatto positivo delle rigenerazioni urbane e, in particolare, delle periferie. Il Recovery Fund ...