Imma Tataranni, la trama della prima puntata: “L’estate al dito” (Di martedì 22 settembre 2020) Imma Tataranni, la trama della prima puntata: “L’estate al dito” Imma Tataranni trama – Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il primo episodio di Imma Tataranni – Sostituto procuratore dal titolo “L’estate del dito”. Di cosa parla? La puntata di oggi inizia con la protagonista che trascorre le vacanze estive a Metaponto in compagnia di famiglia e colleghi. Quando però nota un dito mozzato e tatuato galleggiare in mare, interrompe immediatamente le vacanze per avvertire la Procura. Qui conosce il nuovo procuratore capo Alessandro Vitali, col quale si scambia una ... Leggi su tpi (Di martedì 22 settembre 2020), la: “L’estate al dito”– Questa sera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda in replica il primo episodio di– Sostituto procuratore dal titolo “L’estate del dito”. Di cosa parla? Ladi oggi inizia con la protagonista che trascorre le vacanze estive a Metaponto in compagnia di famiglia e colleghi. Quando però nota un dito mozzato e tatuato galleggiare in mare, interrompe immediatamente le vacanze per avvertire la Procura. Qui conosce il nuovo procuratore capo Alessandro Vitali, col quale si scambia una ...

zazoomblog : Imma Tataranni streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata “L’estate al dito” - #Tataranni #streaming… - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 22 SETTEMBRE 2020: UN MARTEDÌ TRA IMMA TATARANNI, IL MILIONARIO E LA PRIMA DELLO SHOW DI BRIG.… - APAudiovisivi : Stasera in #TV: “Imma Tataranni - Sostituto procuratore' Torna in replica in prima serata su Rai 1 la #fiction tra… - claudiocarmina3 : Sera Tv : Consiglio ....su rai 1 Imma Tataranni Sostituto Procuratore - L'estate del dito (Fiction). La trovo rila… - Mariacasagrand1 : Imma Tataranni - Sostituto procuratore - S1E1 - L'estate del dito - Video - RaiPlay -