Il World Padel Tour sbarca su Sky (Di martedì 22 settembre 2020) Un passo in avanti, e che passo. Gli appassionati di Padel, sempre crescenti nel nostro Paese, hanno adesso un modo per seguire da vicino le prove del circuito. Sky Italia ha, infatti, acquistato i ...

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Il @WorldPadelTour sbarca in tv, in diretta su @SkySport il #WPTMenorcaOpen questa settimana e il #WPTBarcelonaOpen a otto… - Gazzetta_it : Il @WorldPadelTour sbarca in tv, in diretta su @SkySport il #WPTMenorcaOpen questa settimana e il #WPTBarcelonaOpen… - riodevale : @Ronaldicchio @danielelozzi In Spagna è un fenomeno nazionale, c'è il World Padel Tour che riserva grande spettacol… - iberowan : RT @WorldPadelTour: ?? World Padel Tour parla italiano! ?? La Gazzeta dello Sport ?? Il Corriere dello Sport ?? TuttoSport ?? L’Unione S… - husqvy510 : RT @WorldPadelTour: ?? World Padel Tour parla italiano! ?? La Gazzeta dello Sport ?? Il Corriere dello Sport ?? TuttoSport ?? L’Unione S… -

Ultime Notizie dalla rete : World Padel World Padel Tour, è boom in Italia: ora sbarca su Sky La Gazzetta dello Sport Padel, riparte a Roma la stagione con la UBI Banca Padel Cup: dal 3 ottobre il via alle sei tappe

misto e principianti Maschile), otto racchette del prestigioso marchio Starvie e altrettanti biglietti di Tribuna per le finali categoria maschile e femminile del World Padel Tour-Italian Open 2021, ...

UBI Banca Padel Cup MSP, il più grande torneo amatoriale di padel

Per gli appassionati di padel della Capitale sta per iniziare un'altra straordinaria stagione. La prima dopo la pandemia, quindi nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, in campo e nei circoli, ...

