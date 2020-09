Il voto e i giorni del disgiuntivo (Di martedì 22 settembre 2020) Che dire del doppio appuntamento elettorale di domenica e lunedì? Il M5s esce male dalle elezioni regionali, senza alcun governatore, con percentuali a una cifra e con l’impressione di un isolamento autistico, anche quando perde nell’unica regione in cui si presenta con l’alleanza giallo-rossa, la Liguria.Senza leader locali forti, il M5s appare un partito “senza terra”, senza territorio. Curiosamente proprio ieri è arrivata una tegola giudiziaria anche a una delle poche rappresentanze territoriali, la sindaca di Torino.Invece il M5s esce bene dal voto referendario: d’altra parte era il suo referendum, simbolicamente e strategicamente. Vediamo come lo valorizzeranno e come proseguiranno. Se il passo successivo saranno i costi della politica, dimostreranno di voler tenere il passo a un qualunquismo populista che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) Che dire del doppio appuntamento elettorale di domenica e lunedì? Il M5s esce male dalle elezioni regionali, senza alcun governatore, con percentuali a una cifra e con l’impressione di un isolamento autistico, anche quando perde nell’unica regione in cui si presenta con l’alleanza giallo-rossa, la Liguria.Senza leader locali forti, il M5s appare un partito “senza terra”, senza territorio. Curiosamente proprio ieri è arrivata una tegola giudiziaria anche a una delle poche rappresentanze territoriali, la sindaca di Torino.Invece il M5s esce bene dalreferendario: d’altra parte era il suo referendum, simbolicamente e strategicamente. Vediamo come lo valorizzeranno e come proseguiranno. Se il passo successivo saranno i costi della politica, dimostreranno di voler tenere il passo a un qualunquismo populista che ...

Infatti, stando all’affluenza risulta evidente che per gli italiani il voto di questi due giorni, si stato meno sentito di quello del 2016. La spiegazione non è da ricercarsi nella paura della ...

Allo scoccare delle ore 15.00 di quest’oggi si sono conclusi i due giorni, 20 e 21 settembre, di election day in cui si è votato per il presidente di 7 regioni, per il sindaco in 1.176 comuni e per il ...

