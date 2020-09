“Il virus ancora circola, abbiamo di fronte a noi mesi non facili”, avverte il ministro Speranza (Di martedì 22 settembre 2020) “L’Italia in questo momento, e lo dicono i numeri, è messa un po’ meglio degli altri Paesi. Ma guai a pensare che siamo fuori dal pericolo. Dobbiamo continuare con grande prudenza e cautela il percorso di riaperture iniziato dal 4 maggio e un po’ alla volta tornare alla normalità. abbiamo ancora mesi che non sono semplici, le misure sono l’unica vera chiave in questa fase di resistenza. In tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti sia sul piano dei vaccini che sul piano delle cure. Il punto è come reagiamo in questi mesi: più teniamo un atteggiamento coerente sulle misure, come penso ha fatto il Paese fino ad oggi, più riusciremo ad arrivare meglio al momento ‘X’ del vaccino”. Così poco fa il ministro ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 settembre 2020) “L’Italia in questo momento, e lo dicono i numeri, è messa un po’ meglio degli altri Paesi. Ma guai a pensare che siamo fuori dal pericolo. Dobbiamo continuare con grande prudenza e cautela il percorso di riaperture iniziato dal 4 maggio e un po’ alla volta tornare alla normalità.che non sono semplici, le misure sono l’unica vera chiave in questa fase di resistenza. In tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti sia sul piano dei vaccini che sul piano delle cure. Il punto è come reagiamo in questi: più teniamo un atteggiamento coerente sulle misure, come penso ha fatto il Paese fino ad oggi, più riusciremo ad arrivare meglio al momento ‘X’ del vaccino”. Così poco fa il...

ettore_licheri : Ancora una volta il mondo osserva l’Italia con ammirazione: mentre tanti paesi si chiudono in lock-down, il paese… - GiovanniToti : Oggi il ministro #Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da… - repubblica : Il virus non frena il voto - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - generacomplotti : #fakeNews Alcuni terracavisti dicono che il #Coronavirus è stato sviluppato dalla lobby delle mascherine per non so… - WLITALIA1 : @RadioSavana E che dire di @EugenioGiani @RadioSavana @pdnetwork @lefrasidiosho @GiuseppeConteIT @nzingaretti… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il virus Crozza diventa Zangrillo: «Covid? Con Berlusconi il virus si è adattato all’ospite» Corriere TV