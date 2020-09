Il tribunale svizzero chiede 28 mesi di carcere per Al-Khelaifi (Di martedì 22 settembre 2020) La Giustizia svizzera ha chiesto 28 mesi di carcere contro il presidente di beIN Media e PSG, Nasser Al-Khelaïfi, nonché tre anni contro l’ex numero 2 della Fifa, Jérôme Valcke, in una causa per i diritti televisivi. Al-Khelaifi è indagato come presidente dell’emittente BeIN Media Group. Insieme a lui e all’ex segretario della Federcalcio Mondiale … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) La Giustizia svizzera ha chiesto 28dicontro il presidente di beIN Media e PSG, Nasser Al-Khelaïfi, nonché tre anni contro l’ex numero 2 della Fifa, Jérôme Valcke, in una causa per i diritti televisivi. Al-è indagato come presidente dell’emittente BeIN Media Group. Insieme a lui e all’ex segretario della Federcalcio Mondiale … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : tribunale svizzero Uno svizzero in tribunale a Hong Kong per perturbamento dell'ordine pubblico Corriere del Ticino Processo FIFA: l'accusa chiede 36 mesi per Valcke

BELLINZONA - Al processo in corso al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona, il Ministero pubblico della Confederazione ha chiesto una pena di 36 mesi per Jérôme Valcke, l'ex segretario general ...

Il "bestseller della democrazia" svizzero fa carriera in Europa

Impulso da una località svizzera È quindi tanto più degno di nota il fatto ... è stato recentemente oggetto di ripetute critiche pubbliche e ricorsi al Tribunale federale, la Suprema corte elvetica.

